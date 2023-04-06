Рекордное таяние льда в Антарктиде

В Антарктиде зафиксирован самый низкий показатель площади морского льда за всю историю наблюдений (с 1979 года), сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ. По итогам летнего антарктического сезона (длится с декабря по февраль) его площадь составила около 1,8 млн кв. км. Оставшийся после летнего таяния лед сохранялся в основном в морях Уэдделла и Амундсена, в остальных морях он оставался только вдоль побережья. Низкие показатели площади морского льда были замечены и в феврале 2022 года — 1,92 млн кв. км. Обычно к февралю площадь льда в Антарктиде сокращается до 3 млн кв. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.

Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.



Как отмечают эксперты ААНИИ, в этом году погодные условия в Антарктике были теплее, чем обычно. В сочетании с сильными ветрами это способствовало формированию огромных областей, свободных ото льда.