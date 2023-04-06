Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рекордное таяние льда в Антарктиде

Инфографика

В Антарктиде зафиксирован самый низкий показатель площади морского льда за всю историю наблюдений (с 1979 года), сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ. По итогам летнего антарктического сезона (длится с декабря по февраль) его площадь составила около 1,8 млн кв. км. Оставшийся после летнего таяния лед сохранялся в основном в морях Уэдделла и Амундсена, в остальных морях он оставался только вдоль побережья. Низкие показатели площади морского льда были замечены и в феврале 2022 года — 1,92 млн кв. км. Обычно к февралю площадь льда в Антарктиде сокращается до 3 млн кв. км.

Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.
Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.

Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.

Общая сплоченность льда показывает долю поверхности моря, занятую льдом. Она измеряется по десятибалльной шкале, где 1 балл соответствует 10% площади морской поверхности. Нилас — тонкий эластичный сплошной лед, изгибающийся на волне и разламывающийся ветром. Припай — обширный ледяной покров, связанный с берегом.

Как отмечают эксперты ААНИИ, в этом году погодные условия в Антарктике были теплее, чем обычно. В сочетании с сильными ветрами это способствовало формированию огромных областей, свободных ото льда.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...