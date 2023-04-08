Продуктовый перебор

В 2022 году инфляция в разных странах мира била рекорды. Эксперты называли основными драйверами рост цен на энергоносители и продовольствие. И если стоимость первых снизилась с пиковых значений, то вторые продолжили дорожать и в 2023 году. Как выросли цены на еду — в материале «Ъ».

В России год начался с ралли огурца, затем в лидеры вышли лук и помидоры. В целом, как сообщал Росстат, удорожание плодоовощной продукции оказывает значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары.

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В Италии в январе рассчитываемый Bloomberg индекс пиццы «Маргарита» вырос на 25% год к году, значительно опередив уровень инфляции (10,7%). Самый значительный рост пришелся на ключевые ингредиенты для изготовления домашней пиццы — моцареллу и муку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При расчете общей стоимости также учитывалась электроэнергия, затрачиваемая на приготовление пиццы в духовке.

При расчете общей стоимости также учитывалась электроэнергия, затрачиваемая на приготовление пиццы в духовке.



В соседней Испании зафиксирован рекордный рост индекса паэльи. По итогам февраля стоимость основных ингредиентов блюда выросла на 19,1% год к году при среднем росте цен на 6%. Особенно подорожали оливковое масло, овощи и бобовые.

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Во Франции общие темпы инфляции в сравнении с большинством европейских соседей были достаточно сдержанными. Тем не менее ингредиенты для приготовления традиционного петуха в вине (Coq Au Vin) показали рекордный рост стоимости за всю историю расчетов — с €16,4 до €18,92 за год.

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В Великобритании особенно сильно подорожали молоко, хлеб и яйца. Таким образом, продуктовый набор для традиционного британского завтрака, рассчитываемый на основе данных Национальной статистической службы, вырос год к году почти на £6, до £35,1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ONS не приводит данные по консервированной фасоли, также входящей в традиционный английский завтрак.

ONS не приводит данные по консервированной фасоли, также входящей в традиционный английский завтрак.



О том, что ради экономии неплохо было бы отказаться от завтраков, задумались и в США. Публикация с такой рекомендацией вышла в респектабельном издании Wall Street Journal. На фоне общего подорожания продовольствия в стране был зафиксирован рекордный скачок цен на яйца, получивший у экспертов соответствующий термин «эгфляция» — комбинация английских слов egg (яйцо) и inflation (инфляция). Как сообщало Федеральное бюро статистики труда США, в феврале 2023 года цены производителей показали рост на 64,3% год к году. За предыдущие десять месяцев, с апреля 2022-го по январь 2023 года, этот показатель никогда не опускался ниже 120%, а в ноябре 2022 года был зафиксирован исторический рекорд — 280,9%. Вслед за оптовиками почувствовали рост цен и конечные потребители, для которых пик пришелся на январь.

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Германское статистическое ведомство, напротив, отрапортовало, что по итогам февраля рост цен на яйца в стране остается достаточно сдержанным по сравнению со средним уровнем по Евросоюзу (на 31,1% год к году) и такими соседями, как Чехия (95,1%) и Бельгия (43,8%). Наибольшее подорожание зафиксировано в подгруппах молочные продукты (на 25%) и мука, хлеб и хлебобулочные изделия (на 34%).

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В Эстонии продуктом, дорожающим рекордными темпами, стал сахар. По последним данным (март 2023-го к марту 2022-го), его стоимость увеличилась более чем в два раза. Также значительно подорожали мука и хлеб, особенно белый (на 59%).

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Высокие темпы инфляции, во многом обусловленные геополитическими факторами, фиксировались не только в развитых странах Запада. Одним из примеров резкого всплеска цен стало подорожание лука на Филиппинах. Этот продукт, являющийся важным ингредиентом многих блюд национальной кухни, в прошлом году подорожал сразу в десять раз. Если в апреле он стоил 70 песо ($1,28) за кило, то к концу года — 700 песо ($12,80), дороже мяса.

Превращение простого овоща в люксовый товар привело к появлению ряда курьезных сообщений: один из магазинов в Маниле разрешил покупателям обменивать товары на лук, филиппинская пара сыграла луковую свадьбу, а экипаж одного из рейсов Philippine Airlines был уличен в попытке контрабандного ввоза 40 кг лука и фруктов в багаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В разгар лукового кризиса на Филиппинах невеста пошла к алтарю с 4-килограммовым букетом из лука. После церемонии овощи раздали гостям и пустили в готовку. Фото: RR Production Луковый букет обошелся в 8 тыс. песо (около $150). Фото: RR Production Следующая фотография 1 / 2 В разгар лукового кризиса на Филиппинах невеста пошла к алтарю с 4-килограммовым букетом из лука. После церемонии овощи раздали гостям и пустили в готовку. Фото: RR Production Луковый букет обошелся в 8 тыс. песо (около $150). Фото: RR Production

Следует отметить, что к апрелю текущего года ситуация с ценами на лук на Филиппинах во многом нормализовалась. А вот в европейских странах, чтобы остановить подорожание продуктов, власти вынуждены прибегать к различным мерам, от снижения налогов и ограничения цен на отдельные категории до более строгого контроля в сфере ритейла. Производители продуктов питания для сохранения цен на прежнем уровне стали чаще снижать количество, объем или вес товара в упаковке. У этой практики также есть соответствующий термин — шринкфляция (от англ. shrink — «сжиматься» и inflation — «инфляция»).

Ольга Шкуренко