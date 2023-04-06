Космические очертания

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как часовая марка переосмыслила модель, созданную под впечатлением от первого искусственного спутника Земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Urwerk Фото: пресс-служба Urwerk

Когда я познакомилась с Феликсом Баумгартнером и Мартином Фраем — основателями часовой марки Urwerk — самой успешной их моделью была UR-102. На создание ее Феликса и Мартина вдохновил первый советский спутник. Они в начале 2000-х даже ездили в Музей космонавтики в лютую стужу, когда приезжали в Москву, чтобы посмотреть на спутник, который видели только на фото, когда делали часы.

Саму же коллекцию UR-102 запустили в 1997 году на выставке Baselworld. Теперь UR-102 перезапускают. И, как говорят создатели, за годы коллекция «ничуть не постарела». Представили две новые модели — одна из титана, другая — в фирменном черном цвете Urwerk. Продаются UR-102 Reloaded в комплекте — для настоящих ценителей и коллекционеров. Разумеется, модель была переосмыслена, а не просто повторена. Корпус увеличен до 41 мм, по сравнению с 38 мм исходной версии. Заводная головка переместилась на позицию «четыре часа», а ушки корпуса стали более выраженными. Кроме того, поменяли шрифт. Изменили все очень хорошо, оставив 102-ю узнаваемой и суперстильной.