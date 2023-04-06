В апреле начнется благоустройство пешеходной зоны по пер. Газетному в Ростове

В начале апреля текущего года начнутся работы по благоустройству пешеходной зоны в пер. Газетном от ул. Красноармейской до ул. М. Горького, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе «Группы Агроком».

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По информации компании, основной идеей проекта является создание современного городского пространства, включающего комфортные зоны отдыха и площадку для проведения праздников и мероприятий.

В рамках реализации проекта, будет обновлено дорожное покрытие, установлены малые архитектурные формы и арт-объекты, произведены работы по озеленению. Планируется изменить систему освещения пешеходной зоны: появятся современные уличные гирлянды, подсветка деревьев и светодиодные ленты на тротуарах.

«На проведение всех земляных работ понадобится 2 месяца. В течение последующих 3-х месяцев планируется завершить озеленение и декорирование территории»,— сообщили в пресс-службе компании.

Коммерческая составляющая проекта не раскрывается. Как сообщал ранее «Ъ-Юг», в 2017 году «Группа Агроком» планировала вложить в создание пешеходной зоны в пер. Газетном 200 млн руб. Однако, статус пешеходной зоны указанная территория получила только в 2021 году, после принятия нового генерального плана Ростова-на-Дону.

Также отмечается, что «Табачка центр» — это один из самых успешных проектов города по «превращению» старого промышленного здания и интеграции его в модное городское пространство. Здесь расположены бары, рестораны, гостиница, офисы, медиакластер, детский развлекательно-познавательный музей, коворкинг-центр и другие объекты.

«Территория на пер. Газетный и арка Табачной фабрики являются визитной карточкой Ростова для горожан и гостей города», — подчеркнули в пресс-службе.

Анастасия Назарова