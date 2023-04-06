Жителя Кубани будут лечить у психиатра из-за экстремистских высказываний в соцсети

Темрюкский районный суд Краснодарского края признал местного жителя Александра Каталевского виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Мужчина приговорен к условному сроку лишения свободы. Также ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.

Противоправная деятельность жителя Темрюкского района была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что Александр Каталевский зарегистрировал в социальной сети страницу на свое имя, откуда регулярно размещал в общедоступных группах комментарии, призывающие к насилию по отношению к лицам определенных национальностей. В судебном процессе подсудимый Каталевский признал вину, но при этом пояснил, что в своих высказываниях он критиковал не всех людей, принадлежащих к определенной национальной группе, а отдельных лиц, совершающих противоправные поступки.

Приговором суда Александру Каталевскому также назначено дополнительное наказание в виде запрета администрирования сообществ в социальных сетях.

Анна Перова, Краснодар