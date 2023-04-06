Из-за протеста активистов в Полтавской образовалась очередь из 30 мусоровозов

Местные жители и активисты в станице Полтавской перекрыли проезд 30 мусоровозам за прошедшую ночь. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила член инициативной группы Наталья Гаряева.

По словам госпожи Гаряевой, грузовикам приходится объезжать дорогу по окраинам столицы. На месте дежурит народная дружина.

Напомним, жители Полтавской встали в живой щит, чтобы не допустить проезда мусоровозов по улице Тельмана, основной в станице. Ранее на прямой линии жителей поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Олег Исаев

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