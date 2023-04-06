УСК «Сибиряк» за 780 млн рублей построит паркинг под памятником Чехову в Красноярске

ООО «УСК “Сибиряк”» признано победителем торгов по выбору подрядчика строительства двухуровневого подземного паркинга в центре Красноярска. Несмотря на то, что в закупке приняли участие три компании, договор будет заключен по начальной максимальной цене 787,5 млн руб.

Два других красноярских застройщика – ООО «М-200» и ООО «Совспецстрой» – предложили выполнить работы за 782,5 млн руб. и 762,7 млн руб. соответственно. Однако они получили от членов комиссии меньше баллов по итогам рассмотрения других критериев участия.

Как сообщалось, двухуровневую подземную автостоянку вместимостью 292 машиноместа планируется построить на улице Дубровинского в Центральном районе Красноярска. Она расположится на участке площадью 8,1 тыс. кв. метров, где сейчас находится площадь им. А. П. Чехова с памятником писателю и фонтаном «Реки Сибири». После строительства памятник вернут на место – его установят на эксплуатируемой кровле паркинга.

«УСК “Сибиряк”» – один из крупнейших красноярских застройщиков. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания на 100% принадлежит бизнесмену и бывшему депутату горсовета Красноярска Владимиру Егорову. В 2021 году выручка «УСК ”Сибиряк”» составила 5,26 млрд руб., чистая прибыль – 102,6 млн руб.

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Дарья Решетникова