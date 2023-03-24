В центре Красноярска построят двухуровневый подземный паркинг за 790 млн рублей

Госпредприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики» ищет подрядчика для строительства двухуровневой подземной автостоянки на улице Дубровинского в Центральном районе Красноярска. Начальная цена закупки – 787,5 млн руб.

Согласно закупочной документации, автостоянка расположится на участке площадью 8,1 тыс. кв. метров, общая площадь здания составит 11,3 тыс. кв. метров, вместимость автостоянки – 292 машиноместа. Кровля парковки будет эксплуатируемой. Сейчас на этом месте находится площадь им. А. П. Чехова с памятником писателю и фонтаном «Реки Сибири». После строительства памятник вернут на место, фонтан демонтируют.

Закупка проводится в форме запроса предложений. Заявки для участия принимаются до 4 апреля, подвести итоги планируется на следующий день.

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Дарья Решетникова