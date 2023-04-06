Новосибирский «Аскон» за 320 млн рублей на треть увеличил производство преформ для ПЭТ-тары

Компания «Аскон «(Новосибирск), выпускающая преформы для ПЭТ-тары, инвестировала в модернизацию производства 320 млн руб. Это позволило увеличить общую производительность завода на 33% – до 850 млн изделий в год, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности. ФРП предоставил для реализации проекта льготный заем на 160 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Директор и владелец ООО «Аскон» Алексей Овсянников уточнил, что в рамках проекта компания приобрела оборудование и наладила выпуск, в том числе, новой для себя продукции – преформ для молочной ПЭТ-тары объемом от 0,4 до 1 литра. Кроме того, оборудование позволило увеличить изготовление преформ для упаковки воды, газировки и растительного масла. На новой линии будет выпускаться до 210 млн изделий в год.

По данным ФРП, в мае «Аскон» намерен запустить еще одну линию, что позволит компании довести мощность производства до 1,2 млрд преформ в год и занять до 6% российского рынка преформ.

ООО «Аскон», по данным «СПАРК-Интерфакс», работает в Новосибирске с 2008 года. В 2021 году компания получила 337,3 млн руб. выручки и 48,4 млн руб. чистой прибыли. Данные за 2022 год не приводятся.

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Дарья Решетникова