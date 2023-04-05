Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 апреля

10:39. РСЧС сообщает об обстреле поселка Ленинский и села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области.

10:06. Из Орловской области в зону спецоперации под Сватово доставлено около 2двух тонн гуманитарного груза, рассказал губернатор Андрей Клычков. Посылка собрана «в основном» усилиями Колпнянского района, где «отработали весь список военнослужащих». Бойцы получили новые комплекты одежды, «подходящие к изменившимся погодным условиям», различную электронику и технику, а также антидроновое ружье, дизельный генератор, продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты и «многое другое».

8:50. В ходе спецоперации погиб 22-летний уроженец села Митрофановка Кантемировского района Воронежской области Алексей Кукуев, сообщила администрация Митрофановского сельского поселения. Он погиб 4 марта, цеермония прощания с ним прошла 1 апреля. В селе у погибшего бойца остались родители и брат.