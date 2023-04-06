В 2022 году число получателей маткапитала снизилось на 13,4%

В 2022 году Пенсионный фонд России (ПФР) выдал 911,9 тыс. сертификатов на материнский капитал. За прошедший год число семей, получивших маткапитал, сократилось на 141,52 тыс. (-13,4%), следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР в период с января по декабрь 2022 года.

В документе, на который ссылается ТАСС, отмечается, что относительно 2021 года расходы на реализацию материнского капитала снизились на 4,3% или на 17 121,64 млн. руб. В прошлом году на эти цели всего было потрачено 381 872,53 млн. руб. или 86,1% прогнозируемых расходов. Более половины из 911,9 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал были выданы семьям с одним ребенком. Их получили 483,61 тыс. семей.

При этом число обращений за маткапиталом выросло на 8,4%. Из материалов Счетной палаты следует, что количество обращений об использовании средств капитала на улучшение жилищных условий сократилось на 7,8%, а число обращений с заявлениями об использовании маткапитала на получение ребенком образования выросло на 42,8%.

15 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий круг претендентов на маткапитал. Право на выплату получат мужчины, которые на момент рождения их детей от суррогатных матерей были этим детям единственным официальным родителем. По подсчетам авторов инициативы, после принятия документа расходы бюджета составят 10,4 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцам добавили материнского капитала».

Милена Костерева