Власти Белгородской области отказались от парада на 9 мая из-за нежелания «провоцировать противника»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проводить парад на 9 мая в регионе не будут. По его словам, это обусловлено нынешней обстановкой и нежеланием «провоцировать противника».

«Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. По поводу салюта и шествия «Бессмертный полк» — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет»,— сказал губернатор во время вечернего эфира на странице во «ВКонтакте».

Белгородская область — первый регион, который отказался от парада победы в честь 9 мая из-за военной операции на Украине.

В 2022 в Белгороде не проводили парад военной техники и воинских частей, но не отказались от акции «Бессмертный полк» и празднования Дня Победы.

Анастасия Ларина