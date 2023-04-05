В марте Фонд национального благосостояния вырос на 800 млрд рублей

К 1 апреля размер Фонда национального благосостояния составлял 11,9 трлн руб., что составляет 7,9% прогнозируемого ВВП на 2023 год. За март объем ФНБ вырос на 799,66 млрд руб., сообщает пресс-служба Минфина России.

Объем ликвидных активов ФНБ к 1 апреля составил эквивалент 6,712 трлн руб., или $87,07 млрд. За март было реализовано 7,479 млрд юаней и 11,863 тонны золота за 137 млрд 071 млн руб. Эти средства были зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования дефицита.

Как пишет «Интерфакс», важным фактором для динамики объема фонда стал рост акций Сбербанка. К концу марта объем вложений ФНБ в акции банка оценивался в 2,42 трлн руб. против 1,92 трлн руб. в феврале.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке находится 10,399 млрд евро, 292,589 млрд юаней, 527,38 тонны золота в обезличенной форме и 140,7 млн руб.

На депозитах в ВЭБ.РФ находится 648,927 млрд руб., в евробондах Украины — $3 млрд, в акциях российских эмитентов — 595,596 млрд руб. и $2,082 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 млрд руб., в субординированных депозитах в Газпромбанке — 38,434 млрд руб., в обыкновенных акциях «ДОМ.РФ» — 50 млрд руб., в привилегированных акциях РЖД — 467 млрд руб.

Олеся Павленко