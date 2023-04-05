На реализацию программы по научно-технологическому развитию Татарстана потратят 7 млрд рублей

В Татарстане на реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РТ» до 2025 года потратят 7,6 млрд руб. Постановление опубликовано на портале Кабмина региона.

Цель программы связана с формированием мощной, саморазвивающейся мультикультурной международной научно-образовательной экосистемы для инновационного развития Татарстана. Главные задачи состоят в том, чтобы создать открытую и конкурентную научно-образовательную и инновационную инфраструктуру и действенную систему институциональной поддержки и регулирования научно-технологической сферы, в том, чтобы создать условия для привлечения и самореализации талантов в области науки, технологий и инноваций, обеспечить действенную мотивацию для привлечения одаренной молодежи в сферу науки, технологий и инноваций и др.

Деньги на реализацию программы выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"