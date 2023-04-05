Весной в Краснодаре высадят более 350 тысяч цветов

Весной на клумбах Краснодара, когда установится стабильная теплая погода, высадят более 350 тыс. цветов. Они появятся на 198 скверах, парках, бульварах, разделительных полосах и развязках улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

«Каждый год меняется колористическое оформление зеленых зон. Подбираются определенные цветовые схемы главных городских клумб», — отметил директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка.

Он подчеркнул, что специалисты комбинируют несколько типов цветов для получения гармонично сформированного пространства. Высота растений подобрана с учетом их декоративного вида — на многих клумбах высаживают специальные сорта низкорослых тюльпанов, которые сочетаются с виолами и не закрывают их.

Татьяна Ручкина

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