Бывший краевой чиновник возглавил департамент в министерстве экономического развития РФ

Бывший первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев стал полноценным руководителем департамента секторов экономики Министерства экономического развития РФ. Он руководил этим департаментом в ранге «и. о.» с июня 2022 года. На эту позицию господин Бекишев перешел с должности заместителя директора этого департамента.

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До 11 июня 2022 года департамент секторов экономики Министерства экономического развития России возглавлял другой бывший чиновник из краевого правительства — Максим Колесников, занимавший пост министра экономического развития Пермского края с 2017 года по конец сентября 2020-го.

Ренат Бекишев занимал должность первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Пермского края с 2018 по 2021 год. В феврале 2021 года перешел на работу в Министерство экономического развития РФ.