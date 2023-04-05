Бывший краевой чиновник возглавил департамент в министерстве экономического развития РФ

Бывший первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев стал полноценным руководителем департамента секторов экономики Министерства экономического развития РФ. Он руководил этим департаментом в ранге «и. о.» с июня 2022 года. На эту позицию господин Бекишев перешел с должности заместителя директора этого департамента.
До 11 июня 2022 года департамент секторов экономики Министерства экономического развития России возглавлял другой бывший чиновник из краевого правительства — Максим Колесников, занимавший пост министра экономического развития Пермского края с 2017 года по конец сентября 2020-го.
Ренат Бекишев занимал должность первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Пермского края с 2018 по 2021 год. В феврале 2021 года перешел на работу в Министерство экономического развития РФ.