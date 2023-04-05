Зачем нужен юрист в процессе банкротства?

Решившись на процедуру банкротства, человек думает: “Может, я сам справлюсь?”. Желание сэкономить при давлении со стороны кредиторов, коллекторов и приставов, при растущем долге из-за просрочек и штрафов — достаточно понятно. Но сможет ли человек самостоятельно представлять свои интересы в суде и достичь желаемой цели? Или все-таки нужен профессионал? Давайте разберемся.

“Скупой платит дважды” — это выражение хорошо описывает итог экономии на юристе в процессе банкротства.

Начнем с того, что одного желания обанкротиться недостаточно. Даже если вы считаете, что соответствуете всем условиям прохождения процедуры банкротства, это может быть не так. Кроме того, есть люди, которым вообще не выгодно проходить процедуру. Поэтому необходимо идти к юристу.

“Юристы нашей компании оказывают бесплатную консультацию, чтобы подробнее узнать ситуацию клиента и понять, какой вариант решения выгоден для него. Мы подбираем варианты, выявляем актуальность процедуры для клиента. Если вдруг становится ясно, что банкротство – это не его путь, то мы предложим другие варианты, как облегчить долговую нагрузку”, — комментирует Светлана Яурова.

Далее следует этап сбора документов. Казалось бы, что в этом сложного? Тем более, когда в законе этот список дан.

Но на практике суды требуют дополнительные документы, которые не входят в данный список. Например, справку о судимости. Если не приложить “дополнительные” документы к заявлению, то суд не будет рассматривать дело. Другой вариант – суд будет запрашивать эти документы в ходе дела. Заседания будут переноситься, а это увеличит срок процедуры.

Перечень из закона о банкротстве – это обязательный минимум. То есть те документы, которые должен приложить каждый должник вне зависимости от обстоятельств. Но каждая ситуация индивидуальна! И у каждого гражданина, собирающегося пройти процедуру списания долга будет “свой” пакет документов.

Также нужно учесть, что у многих документов есть свой “срок годности”. Поэтому ваше заявления могут не принять из-за того, что вовремя не собрали все документы. Нужно будет начинать все заново.

Другая проблема — само заявление. Оно должно быть логичным, чтобы информация воспринималась легче и у суда не возникало вопросов. Важно указывать не только “что”, но и “как”. Профессиональный юрист с опытом сделает все верно.

Какие ещё могут возникнуть трудности, если проходить процедуру самостоятельно?

Кредиторы могут начать вставлять вам палки в колеса. Да, узнав о том, что гражданин начал процедуру банкротства, кредиторы перестают беспокоить. Но в ходе процедуры, на этапах реструктуризации долгов и реализации имущества они могут добиться своего, и долги вам не спишут. Юрист — это защитник ваших интересов. Он пресекает все неправомерные попытки лишить вас возможности освободиться от долгов.

Также, профессиональный юрист оказывает:

Помощь в поиске финансового управляющего.

Анализ кредитной истории.

Создание выгодного для должника портрета банкрота, на основании данных анализа.

Документальное сопровождение. Действуя в интересах должника, юрист готовит изначальный пакет документов, а также в ходе процедуры подает процессуальную документацию: ходатайства, жалобы, отводы и возражения. Например, если банкротится человек, живущий на социальные пособия, юрист будет ходатайствовать о выделении 100% суммы ежемесячного дохода из конкурсной массы. Банкрот сможет и дальше получать гарантированные выплаты. Если же банкротится работающий человек, помимо МРОТ юрист поможет получать средства на аренду жилья, лечение и другие расходы.

Защиту имущества должника. Юрист проконтролирует ход торгов, действия финансового управляющего и оценку объектов им. При необходимости найдет способы, как сохранить имущество должника.

Посещение судебных заседаний. Если вы выдадите своему юристу доверенность на представление ваших интересов, то эти заседания не нужно будет посещать вам.

Гарантии успешного завершения дела.

Выводы:

При работе с юристом вы экономите деньги, время и увеличиваете шансы на успешное списание долгов. Также вы не занимаетесь сбором документов, составлением заявления, не посещаете суд, не разбираетесь с претензиями кредиторов и работой финансового управляющего самостоятельно.

Но помните. Обращаться необходимо к профессиональным юристам! Псевдоюристы могут усугубить ситуацию.

“В Федеральной юридической компании “ФЦБ” более 200 юристов, которые имеют огромный опыт ведения дел по банкротству физических лиц! Каждый из них ежедневно трудится и защищает интересы клиентов компании в суде!

В практике “ФЦБ” нет проигранных дел! Каждое выигранное дело позволяет нам улучшить процесс и упростить процедуру, сделав её оптимальной по качеству и цене”,— уточняет управляющий партнер компании Светлана Яурова.

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