Работник культуры в Ижевске лишился 160 тысяч рублей при заказе интимных услуг

В столице Удмуртии жертвой онлайн-мошенников стал 50-летний работник культуры. Мужчина пытался воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, он выбрал анкету приглянувшейся девушки и дождался звонка «менеджера», который заявил, что из-за неверных действий «заказчика» сайт заблокировали. Для восстановления работы у мужчины потребовали перевести 160 тыс. руб.

Только после внесения средств ижевчанин понял, что общается с мошенниками, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).