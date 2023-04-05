Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines, которые в настоящий момент обслуживают направление Пермь — Анталья, сформировали полетную программу по этому маршруту в летний период. Как следует из расписания пермского аэропорта, перевозчик Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

До конца этого месяца несколько рейсов Пермь — Анталья выполнит российская компания Azur Air. Последний перелет запланирован на 23 апреля, других рейсов Azur Air в Анталью в расписании Большого Савино не значится. Рейсы авиакомпании «Победа», которая планировала начать обслуживать это направление с 1 июня, в расписании пока также не появились.