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Коммерсантъ FM
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Pick Point принял решение о прекращении работы в России

Логистический сервис PickPoint из-за финансовых сложностей принял решение о прекращении работы в России, сообщили источники «Ъ». В письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова заявила, что к снижению оборота сервиса привели уход западных ритейлеров, а также невозможность финансирования со стороны иностранного инвестора.

Как отмечается в письме, с 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Все недоставленные и невостребованные грузы вернут клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля. Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.

Подробности — в материале «Ъ» «Посылки выносят из постаматов».

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