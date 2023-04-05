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Коммерсантъ FM
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Туда или обратно, но ехать надо

Мониторинг рынка труда

Большинство (62%) работающих за границей россиян готовы вернуться в страну ближайшее время, следует из результатов совместного исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Данные для исследования были собраны в ходе онлайн-опроса более 7 тыс. респондентов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как указано в исследовании, в качестве обоснования своего выбора вернуться респонденты чаще всего ссылаются на «личные причины» (63%), наличие в РФ больших карьерных возможностей (40%) и более благоприятную экономическую обстановку в РФ, чем за рубежом (34%). Далее среди причин респонденты упомянули наличие визовых ограничений в стране пребывания (14%), негативную политическую обстановку в стране пребывания (14%) и окончание учебы или рабочего проекта (12%). Отметим, что интерес уехавших из страны к возвращению в РФ может подогреваться нехваткой кадров, о которой свидетельствуют опросы как работодателей, так и соискателей. Кроме того, уровень безработицы в РФ снижался на протяжении всего 2022 года и сейчас, по данным за февраль этого года, находится на историческом минимуме (3,5%) и, вероятнее всего, сохранится близко к нему до конца этого года. Впрочем, пока неясно, приведет ли конкуренция работодателей за кадры к росту зарплат не только в номинальном, но и в реальном выражении (подробнее см. “Ъ” от 27 марта и текст рядом).

В то же время среди опрошенных, проживающих в России, 60% заявили о своей готовности, напротив, уехать из страны. В 2018 и 2020 годах доля таких респондентов была ниже — 46% и 47% соответственно. Показатель для РФ сейчас превышает и среднестатистический для других стран мира (50%). Более мобильными ожидаемо оказались российские мужчины (64% против 52% среди женщин), в профессиональном разрезе выше готовность к переезду среди специалистов в области лингвистики и журналистов (37%), представителей инженерно-конструкторских специальностей (34%) и юристов (33%). Самый низкий уровень готовности к переезду продемонстрировали врачи (15%). Среди наиболее привлекательных стран для переезда россияне назвали США, Канаду, Кипр, Турцию и Германию, что соответствует предпочтениям жителей и других стран мира. Впрочем, только 6% говорящих о готовности к отъезду действительно активно ищут возможности для трудоустройства за рубежом.

Анастасия Мануйлова

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