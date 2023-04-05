Со следствия много не возьмешь

Как стало известно “Ъ”, после отмены обвинительного приговора, вынесенного бывшему следователю Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) Сергею Дубинскому за получение взятки, и повторного рассмотрения его уголовного дела в суде гособвинение потребовало наказать вероятного коррупционера еще более строго. Представитель Генпрокуратуры запросил для подсудимого те же, что и раньше, восемь лет колонии строгого режима, увеличив при этом сумму штрафа с 10 млн до 15 млн руб. Бывший адвокат Алексей Коврижкин, заносивший взятку следователю под контролем ФСБ и проходящий свидетелем по этому делу, считает, что и срок для фигуранта должен быть «на пару лет побольше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Басманный районный суд Фото: Басманный районный суд

В Басманном райсуде Москвы вступил в завершающую стадию процесс по уголовному делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) следователем ГСУ СКР Сергеем Дубинским и его коллегой из управления СКР по Курской области Андреем Триневым. В ходе состоявшихся прений представитель Генпрокуратуры попросил суд дать обоим фигурантам по восемь лет колонии строгого режима, лишить их специальных званий полковника и майора юстиции соответственно, запретить работу на госслужбе в течение ближайших 15 лет, а экс-полковника Дубинского еще и оштрафовать на 15 млн руб. Утвердит ли позицию гособвинения судья Евгения Пирогова, станет известно 19 апреля, когда она огласит свое решение.

Стоит отметить, что это будет уже второй приговор по делу об особо крупной взятке в центральном аппарате СКР. Первый был вынесен другим составом того же суда в марте 2021 года. Генпрокуратура тогда заявила в прениях почти те же самые требования. На 5 млн руб. меньше был только запрошенный для главного обвиняемого штраф. Судья Ирина Вырышева тогда согласилась с мнением гособвинителя в целом, однако уменьшила срок наказания для Сергея Дубинского с восьми до шести лет. Как отмечалось в приговоре, суд учел тяжелые заболевания бывшего следователя, появившиеся у него после ареста и заключения в СИЗО.

Тем не менее оба осужденных обжаловали вынесенное решение, сославшись на допущенные, по их мнению, процессуальные нарушения в райсуде, и рассмотревший апелляционную жалобу Мосгорсуд с ними согласился. Материалы уголовного дела вторая инстанция вернула в райсуд для повторного рассмотрения в другом составе, что и было сделано к апрелю нынешнего года.

Напомним, в судах обсуждались события, вероятно, произошедшие в 2018 году. Следователь по особо важным делам Дубинский тогда разбирался с масштабным уголовным делом о растрате средств коммерческого банка «АО "Экспресс-Кредит"», а прикомандированный из Курска следователь Тринев входил в его бригаду. По версии обвинения, сотрудники СКР совместными усилиями начали запугивать проходящих свидетелями по делу бизнесмена Павла Кротова и его жену Елену Олейникову. Они якобы требовали от семьи 5 млн руб., угрожая в противном случае перевести супругов в ранг обвиняемых и арестовать принадлежавшую им недвижимость.

Передать незаконное вознаграждение взялся адвокат господина Кротова Алексей Коврижкин, однако предварительно юрист заручился поддержкой управления «М» ФСБ России, отвечающего за «контрразведывательное обеспечение» правоохранительной системы. Состоявшаяся 20 ноября 2018 года очередная неформальная встреча Алексея Коврижкина с Андреем Триневым проходила уже под контролем оперативников, и, после того как защитник положил в бардачок автомобиля следователя пакет с деньгами, оба сотрудника СКР были задержаны.

Интересно, что «пострадавшими» от оперативного эксперимента оказались все трое его участников. Предполагаемые взяткополучатели оказались в СИЗО по обвинению в коррупции, а сам инициатор спецоперации потерял работу. Защитник обвиняемого Тринева пожаловался на коллегу в Адвокатскую палату Москвы, и та после двухгодичного разбирательства лишила Алексея Коврижкина адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики, выразившееся в сотрудничестве с оперативниками ФСБ без согласования своих действий с клиентом.

Бывший адвокат Коврижкин пояснил “Ъ”, что, по его мнению, запрошенного прокуратурой восьмилетнего срока наказания для бывших следователей мало. «Ведь санкции по ч. 6 ст. 290 УК РФ только стартуют от этой цифры,— пояснил экс-защитник.— На пару лет побольше, на мой взгляд, было бы в самый раз. Меня, впрочем, на этот раз никто не спрашивает». Отметим, что господин Коврижкин не является участником судебного процесса в Басманном райсуде, а посещает его только в качестве свидетеля. С решением адвокатской палаты о лишении его статуса юриста Коврижкин не согласился и уже два года оспаривает его в Хамовническом райсуде Москвы. Однако гражданский процесс застопорился из-за возникшей неопределенности в уголовном процессе по делу о взятке. По мнению свидетеля-истца, если приговор экс-следователям, которых он, по сути, привлек к уголовной ответственности, будет обвинительным, у инициатора оперативного эксперимента появится реальный шанс и на восстановление отобранного статуса.

Сергей Машкин