Администрация Чебоксар отменила концерт «Ночных снайперов»

В Чебоксарах отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который планировался 14 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», сообщили в администрации города. Ранее были отменены концерты группы в Улан-Удэ и Тольятти.

Сегодня, 4 апреля, в чате c пресс-службой мэра Чебоксар Дениса Спирина в Telegram-канале ему был задан вопрос, почему в городе будет выступать Диана Арбенина, которая высказывается против специальной военной операции.

В ответ администрация заявила об отмене мероприятия. «Концерт Дианы Арбениной и группы ''Ночные снайперы'', запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце ''Чебоксары Арена'', отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта»,— говорится в сообщении.

В 2014 году Диана Арбенина сообщала об отменах своих концертов в разных городах России. Певица связывала это с тем, что она выступила в Киеве, поддерживала Украину и извинилась за коллег, которые отказались приехать в эту страну. В апреле 2022 года Диана Арбенина на концерте в Челябинске исполнила песню «Не молчи» с критикой ведения боевых действий на Украине.

Лусине Баласян