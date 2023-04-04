«Урал» выбил «Спартак» из финала пути РПЛ Кубка России

Екатеринбургский «Урал» выиграл в ответном матче со «Спартаком» полуфинала пути РПЛ «Фонбет» Кубка России. Игра закончилась со счетом 2:1.

Среди игроков «Урала» голы забили полузащитники Ибраима Сиссе (32-я минута) и Фаниль Сунгатулин (72-я минута). У «Спартака» гол забил нападающий Кейта Бальде (49-я минута).

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» завершился со счетом 1:1. По итогам второй игры «Урал» вышел в финал пути РПЛ «Фонбет» Кубка России. «Спартак» продолжит играть во втором полуфинале пути регионов.