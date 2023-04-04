В Краматорске подтоплены 260 домов в результате прорыва дамбы водохранилища

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате прорыва дамбы на водохранилище в селе Городещино рядом с городом Краматорском (подконтролен вооруженным силам Украины) подтоплено около 260 домов на 30 улицах. Дамбу прорвало из-за сильного мартовского снегопада, объяснял мэр города Александр Гончаренко.

«На одном из озер частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает»,— написал Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают спасатели, пострадавшим и жителям подтопленных домов предоставляют временное жилье. Областная военная администрация создает бетонное заграждение и расчищает русло реки для минимизации последствий разлива, сообщил господин Кириленко. Краматорский РЭС сообщает об отключении электроснабжения в трех других селах Краматорска — в Ивановке, Марьевке и Жовтневом.

Сегодня, 4 апреля, Александр Гончаренко в своем Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщал, что разбитой оказалась «часть конструкции дамбы». В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщили, что по состоянию на 17:00 спасены 3 человека, эвакуированы 12, включая двоих детей. К ликвидации последствий привлечены 42 человека личного состава, 8 единиц техники.

Лусине Баласян