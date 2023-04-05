Цифровизации не хватает цифр

Правила игры в подготовку отчетов изучал заместитель редактора отдела медиа и телекоммуникаций Никита Королев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе на меня свалилась сенсация: АНО «Цифровая экономика», центр экспертизы при Минцифры, опубликовала отчет. В нем сухими бескомпромиссными цифрами излагалось то, что на IT-рынке многие предсказывали в последние полгода: в России не хватает денег на импортозамещение софта. Причем не хватает критически.

Судя по отчету, общий объем государственного и частного финансирования таких проектов закрывает лишь 5–15% требуемых ресурсов.

Что средств недостаточно, в общем-то сенсация невеликая. В декабре 2022 года замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью Cnews рассказывал, что программы субсидирования таких проектов будут ужаты, а разработчикам посоветуют искать частные инвестиции. На прошлой неделе ассоциация «Отечественный софт» послала в Минцифры письмо с просьбой не ужимать программы субсидирования, а, напротив, расширять их. Официальной реакции пока не последовало, но источники говорят мне, что субсидии возвращать, и тем более расширять, никто не планирует: власти и без того дали IT-рынку широкий набор преференций.

Потенциальная сенсация виделась в другом: компетентные аналитики, имеющие доступ к широкому списку данных, впервые подготовили большой и обоснованный отчет, содержащий в себе четкие оценки ситуации с импортозамещением в IT-отрасли. Этих показателей действительно не хватает: Минцифры публично дает лишь обобщенные данные по числу проектов по замещению иностранного софта, которые планируется реализовать, а также суммы, которые пойдут на это. Появившийся на сайте АНО документ вроде бы показывал, что такая аналитика есть, и создавал базу для обсуждения ситуации.

Сослагательное наклонение я использую потому, что через пару часов после запроса отчет исчез со вкладки «аналитика» сайта АНО «Цифровая экономика» (впрочем, он, что иронично, все еще доступен по прямой ссылке). Источники, близкие к организации, заверили, что цифры попали в отчет из-за ошибки сотрудников, которые его готовили в спешке перед заседанием правления организации (прошло 3 апреля). Запрос о реальных цифрах остался без ответа. Однако они действительно нужны.

Неважно, подтвердят ли «достоверные данные» мое (и многих участников рынка) мнение о том, что финансирование импортозамещения явно идет в недостаточных объемах, или полностью опровергнут его. По сути, это будут первые твердые цифры, которые дадут и регуляторам, и рынку понимание, правильно ли они действовали в шоковой и беспрецедентной ситуации 2022 года, и в дальнейшем позволят и первым, и вторым оперативно исправить недоработки, которых достаточно. Как и в любом подобном процессе.

В конце концов, даже ФТС уже снова начала раскрывать таможенную статистику, пусть и в ограниченном объеме, а банки — публиковать отчетность. Пора.