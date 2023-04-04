Пермский НОЦ и Российский химико-технологический университет будут совместно готовить специалистов

Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д. И. Менделеева начнет сотрудничать с Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ). Соглашение об этом сегодня подписали краевой вице-премьер Алексей Чибисов и и. о. ректора вуза Илья Воротынцев.

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По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, РХТУ им. Д. И. Менделеева является одним из лучших в стране в своем профиле, поэтому сегодня перед краевыми властями стоит задача наладить тесное взаимодействие с вузом, которое позволит внедрять в промышленную эксплуатацию новые методы в области химии, фармацевтики, полимерных и композитных материалов. «Сегодня для российских предприятий открывается окно возможностей, когда можно масштабировать выпуск продукции и найти новые рынки сбыта. Вузы, в свою очередь, как и НОЦ, помогают промышленности решать инженерно-технические задачи. Кроме того, в рамках подписанного документа намерены совместно с университетом прорабатывать вопрос о создании профильных химических классов в школах Пермского края. На сегодня видим в перспективе появление трех-пяти таких классов не только в Перми, но и в Березниках, Соликамске и Губахе. Благодарны коллегам за то, что нашли время и интерес. Впереди у нас плодотворная и обширная работа»,— заявил глава региона.

И.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев рассказал, что в вузе реализуется проект «Химический десант», в рамках которого делегация университета приезжает в российские регионы, где развита химическая промышленность. Пермский край, как отметил и. о. ректора, является уникальной и мощной территорией в этом отношении. «Встречу с представителями Прикамья мы запланировали еще в сентябре прошлого года, за это время глубоко изучали возможности региона в области химии. Говоря о технологическом суверенитете, мы видим в Пермском крае огромный потенциал для развития и кластеризации новых технологий химических производств для России и для экспорта. В дорожной карте расписан план наших действий на несколько лет вперед. Будем работать вместе»,— добавил господин Воротынцев.

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета в кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

НОЦ ведет работу по семи направлениям: «Углеводороды», «Твердые полезные ископаемые», «Новые материалы и вещества», «Химические технологии», «Цифровизация и роботизация производств и сервисов», «Энергетическое машиностроение», «Экология и безопасность территорий».