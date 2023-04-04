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Коммерсантъ FM
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Бывшие активы блока «Сбера» «Управление благосостоянием» отошли физлицам

Управляющие компании (УК) «Первая» и «Современные фонды недвижимости» (бывшие «Сбер Управление активами» и «Сбер Фонды недвижимости» соответственно, обе входили в блок «Управление благосостоянием») перешли в собственность нескольких физических лиц, пишет Frank Media со ссылкой на отчетности УК. То же самое, судя по данным ЕГРЮЛ, произошло с НПФ «Пенсионные решения», который также принадлежал Сбербанку.

51% долей в ООО «СБ Благосостояние», которое владело долями в «Сбер Управление активами» и «Сбер Фонды недвижимости» Сбербанк продал в марте 2022. 49% получила дочка АФК «Система» — ООО «Система телеком активы». Собеседники «Ъ» предполагали, что сделка была проведена для того, чтобы вывести компании из-под санкционных рисков.

В конце года в «Первой» Frank Media рассказали, что «СБ благосостояние» не владеет активами УК с весны — к 31 декабря материнским предприятием стало АО «Старт». Владельцем УК «Современные фонды недвижимости», по данным ЕГРЮЛ, в мае 2022 также стало АО «Старт».

«Конечными владельцами через Фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов ''Модерн'' являются физические лица, никто из которых не имеет контроля»,— сообщается в отчетах УК.

Гендиректором «Старта» является бывший главный юрист УК «Сбербанк Управление активами» Александр Храмешкин, пишет Frank Media, а фондом «Модерн» управляет Дмитрий Маматов — бывший и. о. гендиректора УК «Сбербанк Управление активами».

Покупателями НПФ «Пенсионные решения» в прошлом году стали те же неназванные физлица через те же компании («Старт» и «Модерн»), сообщает Frank Media.

Блок «Управление благосостоянием» Сбербанк выделил в 2013 году. Он объединил управление активами, пенсионный, страховой и депозитарный проекты банка. На конец 2021 года активы под его управлением составляли 2,1 трлн руб.

Григорий Лейба

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