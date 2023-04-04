Компания «Рустарк» вложит 60 млрд рублей в завод по производству лимонной кислоты на Кубани

Один из крупнейших в РФ производителей крахмала, компания «Рустарк», вложит 60 млрд руб. в строительство завода по производству лимонной кислоты в Краснодарском крае. Он будет построен на базе промышленного парка в Армавире: предприятие станет его якорным инвестором, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор компании «Рустарк» Роман Козырев (слева), председатель ЗСК Юрий Бурлачко, председатель комитета по вопросам промышленности Владимир Лыбанев

Фото: пресс-служба ЗСК Гендиректор компании «Рустарк» Роман Козырев (слева), председатель ЗСК Юрий Бурлачко, председатель комитета по вопросам промышленности Владимир Лыбанев

Фото: пресс-служба ЗСК

4 апреля председатель краевого парламента Юрий Бурлачко встретился с гендиректором компании «Рустарк» Романом Козыревым. Спикер Заксобрания отметил, что появление подобного предприятия на Кубани станет важным шагом в реализации политики импортозамещения и ощутимо снизит зависимость российского рынка от ввоза востребованной продукции из-за рубежа. Он также отметил, что для властей Краснодарского края один из приоритетов – оказание всесторонней помощи инвесторам и создание максимально комфортных условий для их деятельности.

«Мы всегда идем навстречу тем, кто готов развивать региональную экономику и претворять в жизнь амбициозные проекты. За последние несколько лет, к примеру, наш закон о промышленной политике корректировался шесть раз. Изменения были направлены в том числе на дальнейшее развитие в субъекте индустриальных парков, которые, несмотря на санкционное давление, помогают нам поддерживать набранные темпы производства», – заявил господин Бурлачко.

Роман Козырев в свою очередь отметил, что создание инфраструктуры будущего промышленного парка за счет регионального бюджета станет хорошим стимулом для тех, кто готов инвестировать в этот проект. Он также рассказал, что компания «Рустарк» выпускает не только крахмал, но и детское питание, и ей также удалось обеспечить импортозамещение в этом направлении.

Еще одним важным вопросом, которого коснулись участники встречи – дефицит кадров для будущих производств в армавирском промпарке. Юрий Бурлачко отметил, что частично его возможно компенсировать путем подготовки требуемых сотрудников образовательными учреждениями Армавира. Роман Козырев добавил, что компания «Рустарк» готова предоставить транспорт для доставки специалистов на один из своих заводов в 60 км от Армавира, чтобы люди получали там необходимый опыт и навыки для трудоустройства в будущий промышленный парк.

О том, что компания «Рустарк» планирует открыть производство в промпарке Армавира, стало известно в августе 2022 года. Ожидается, что строительство предприятия начнется в 2024 году.

Александр Орлов

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