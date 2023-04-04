Среднему россиянину нужно для счастья 195 тыс. рублей в месяц, москвичу — 260 тыс.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тыс. руб. в месяц, показал свежий опрос портала Superjob.ru. За последние пять месяцев сумма снизилась на 5%. В октябре 2022-го она составляла 205 тыс. руб. Среди жителей крупных городов самые большие запросы у москвичей и петербуржцев — 260 тыс. и 230 тыс. руб. соответственно. В Ярославле готовы обойтись «скромными» 160 тыс. руб.

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Как показывают результаты, во всех городах-миллионниках желаемая сумма за пять месяцев увеличилась. В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске и Пензе (плюс 13–18%).