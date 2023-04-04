Смольный хочет заказать мониторинг СМИ за полмиллиона рублей

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ опубликовал закупку на проведение мониторинга СМИ с мая по декабрь 2023 года. На его проведение город готов потратить 536,6 тыс. руб. Об этом следует из документов, опубликованных на сайте автоматизированной информационной системы госзаказа.

Как отмечается в документации закупки, мониторинг необходим для повышения эффективности работы правительственных организаций Петербурга и деятельности ограничений в городе. Опубликованный контракт предполагает проведение ежедневных проверок СМИ, которые освещают деятельность государственных органов Петербурга.

Всего под мониторинг попадут 40 интернет-изданий, 20 газет, 15 телеканалов, восемь радиостанций и три журнала. От телеканалов комитет ждет расшифровку новостных выпусков, в том числе от канала «Россия — Санкт-Петербург» должна будет поступать стенограмма еженедельного эфира с губернатором Александром Бегловым. Мониторинг будет изучать, что в СМИ говорят про президента, губернатора, депутатов и прочих политических деятелей. В список тем для проверки входят антикоррупционная политика, криминал и экономика.

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