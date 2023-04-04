Воронежский ледовый дворец «Юбилейный» за 104,5 млн рублей отремонтируют две компании

В Воронеже определили подрядчиков по капремонту ледового дворца спорта «Юбилейный», следует из документации о закупках. Работы били разбиты на два лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победителем торгов на капремонт «Юбилейного» стало ООО «Стройгрупп». В каком регионе зарегистрирована эта компания, в документации не раскрывается. На торги с начальной ценой контракта в 87,1 млн руб. поступило две заявки. «Стройгрупп» заявился на 13 минут позже, но предложил 86,5 млн. Его конкурент ООО «СПМ» оценило свои услуги в 86,9 млн.

Еще на одни торги с ценой 21,1 млн не поступило ни одной заявки. Участниками этой закупки могли быть только представители малого и среднего бизнеса. На повторные торги поступило сразу три заявки. Победителем с предложением 18 млн руб. стало ООО «Делк». Его конкурент ООО «Матрица» оценило услуги в 18,2 млн руб. Цена предложения третьего участника ООО «Компания Виктор» не раскрывается.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин ранее рассказывал, что более дорогой контракт предполагает общестроительные работы — полную замену системы холодоснабжения, оконных блоков и витражей, ремонт фасада и кровли, — а в менее дорогой включены оснащение системами контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической пожарной сигнализацией. Общестроительные работы необходимо выполнить до 30 сентября, оснащение системами планировалось до 31 декабря.

ООО «Делк» принадлежит воронежскому бизнесмену Эдуарду Толоконникову, который также по концессии развивает парк «Дельфин» на левом берегу города. В этот проект предприниматель вложил более 180 млн руб. В конце марта Эдуард Толоконников предложил заключить еще одну концессию на благоустройство набережной от «Дельфина» до водолазной школы. Инвестиции в этот проект оцениваются на уровне 220 млн руб.

Подробнее об этом проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Дельфину" благоустраивают хвост».

Александр Прытков