Власти Воронежа готовы заплатить более 108 млн рублей за капремонт ледового дворца «Юбилейный»

Принадлежащее мэрии Воронежа муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс "Юбилейный"» (оператор одноименного ледового дворца спорта, который является домашней ареной местного хоккейного клуба «Буран» и иногда становится площадкой для культурных мероприятий) объявило аукциона на выполнение капитального ремонта здания. Общая начальная цена контрактов составила 108,2 млн руб., следует из документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Торги проходят по федеральному закону №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Это может быть связано с тем, что заказчиком являет автономная муниципальная компания. Структуры органов власти, в том числе бюджетные учреждения, обычно проводят закупки по федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сумма по лотам распределена неравномерно. Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале рассказал, что по контракту с начальной ценой 87,1 млн руб. предполагается общестроительные работы — полная замена системы холодоснабжения, оконных блоков и витражей, ремонт фасада и кровли. Во второй лот на 21,1 млн включены оснащение системами контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической пожарной сигнализацией.

Заявки на торги по первому контракту принимают до 16 марта. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2023 года. Заявки на вторые торги принимаются до 9 марта, ее участниками может быть только малый и средний бизнес. Оснастить системы «Юбилейного» надо до 31 декабря.

По словам Вадима Кстенина, основной объем работ планируется летом, так как в этот период уже не проводятся хоккейные матчи, а воспитанники работающей здесь спортивной школы находятся на каникулах. «В августе, по завершении монтажа холодильного оборудования, зальем лед, чтобы наши спортсмены могли выйти на тренировки», — добавил мэр.

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Александр Прытков

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