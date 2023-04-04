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Коммерсантъ FM
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В одном из районов Бурятии отменили массовые мероприятия из-за кори

Администрация Кяхтинского района Бурятии отменила массовые мероприятия в связи с выявлениями случаев заболевания корью. Как сообщили «Ъ» в администрации района, в настоящее время зафиксировано два случая кори в селе Тамир, которые были завезены из Московской области.

«В связи с этим до стабилизации ситуации отменены массовые мероприятия, а главам поселений рекомендовано провести информационную разъяснительную работу среди граждан»,— прокомментировали в администрации района.

Как уточнили «Ъ» в Кяхтинской районной больнице, сейчас проводится «комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий».

Влад Никифоров, Иркутск

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