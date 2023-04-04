Слияние и поглощение госпрограммы фармацевтики

Параллельно работе над стратегией «Фармы-2030» Минпромторг предложил отказаться от отдельного документа, координирующего меры поддержки отрасли,— госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Это следует из проекта постановления правительства, который ведомство вчера опубликовало на портале regulatiтon.gov.ru. Напомним, правительство утвердило эту госпрограмму в 2014 году — изначально годом ее завершения был 2020 год, впоследствии госпрограмму продлили еще на четыре года. Основная цель, которую декларировала госпрограмма,— увеличить объем производства российских препаратов и медизделий.

Как следует из текста постановления, ведомство разработало проект постановления по резолюции премьер-министра от 16 февраля 2023 года №ММ-П12–2204 «о согласии на консолидацию мероприятий» госпрограммы по развитию фармацевтической отрасли и более масштабной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». «Такая консолидация позволит гибко реагировать на потребности в дополнительных механизмах поддержки фармацевтической и медицинской промышленности, оперативно определять их ресурсное обеспечение и обеспечить реализацию»,— указывает ведомство. Кроме того, Минпромторг предлагает исключить госпрограмму по развитию фармотрасли из перечня госпрограмм, утвержденного распоряжением правительства от 11 ноября 2010 года №1950-р.

Как отмечает председатель правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России Захар Голант, это может означать, что в перспективе госпрограмма по развитию фармацевтической отрасли станет частью более масштабной госпрограммы по развитию химической промышленности в целом. «И это было бы верным решением — те задачи, которые необходимо решать фармкомпаниям, нельзя рассматривать вне контекста формирования в РФ средне- и малотоннажной химии, производства соответствующего оборудования, создания образовательных программ для кадров»,— говорит он. При этом, подчеркивает он, сами по себе цели по развитию отрасли, как и меры ее поддержки, вряд ли принципиально изменятся, поскольку их Минпромторг планирует зафиксировать в другом нормативном документе, стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года — «Фарме-2030».

Анастасия Мануйлова