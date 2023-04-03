Госдума готовится запретить деятельность МУС в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел совещание по подготовке поправок, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России. В заседании приняли участие вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая и председатели думских комитетов по безопасности и по обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. «Профильные комитеты Госдумы готовят поправки к закону "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан»,— сообщил господин Володин после совещания. Он отметил, что запреты коснутся также публичных призывов к исполнению решений международных судов и сотрудничества с ними. С этой целью готовятся поправки к УК и УПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. В Москве в ответ заявили, что Россия не является участником Римского статута МУС и не признает его решения.

В то же время инициативу спикера Госдумы в понедельник раскритиковал председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «МУС — квазисудебная коррумпированная структура без правовых основ. Реагировать законодательно на пиар-акции МУС и иже с ним — затея пустая и бессмысленная»,— написал он в своем Telegram-канале. Вместе с тем сенатор напомнил, что еще в 2022 году в Думу была внесена поправка в УК, вводящая ответственность за действия по исполнению антироссийских санкций на территории РФ. Но она «до сих пор не рассмотрена при наличии положительного заключения Верховного суда», подчеркнул господин Клишас. По его мнению, уголовной ответственности должны подлежать, например, российские банки, которые «на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из-за санкций многие отказывались работать в Крыму». «Хотя с "призывами" бороться, конечно, безопаснее»,— резюмировал Андрей Клишас. Ксения Веретенникова