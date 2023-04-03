Построить на «пятерку»

В администрации Перми изучается вопрос о повышении размера «социального взноса» для девелоперов, который предлагается увеличить с 4 до 5 тыс. руб. за 1 кв. м. В мэрии говорят, что проекты об изменении порядка заключения соглашений с застройщиками не вносились. В последний раз повышение платежей за увеличение высотности застройки участков публично обсуждалось в Перми почти год назад. Одни эксперты называют возможное повышение взноса «здравой идеей», предлагая дифференцировать размер платы в зависимости от района. Другие говорят, что повышение взносов увеличит поступления в бюджет, но, возможно, сократит объемы жилой застройки в Перми и сделает квартиры более дорогими.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мэрии Перми рассматривают возможность повышения «социального взноса» с девелоперов с 4 до 5 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили сразу несколько источников, связанных со строительным рынком и близких к городским властям. Один из них пояснил, что над проектом работает зам­главы администрации Перми Ольга Андрианова, курирующая направления развития территории и земельно-имущественные отношения. В пресс-службе администрации города заявили, что проектов о внесении изменений в решение Пермской думы, регламентирующее порядок заключения соглашений с застройщиками, не внесено.

Напомним, изменения в Правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность строительства в районах Перми, власти утвердили в 2019 году. Еще тогда эта инициатива получила неоднозначную оценку застройщиков. Девелоперы, желающие превысить установленные параметры, должны заключать с мэрией соглашение о финансировании строительства соцобъектов в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. В конце 2021 года региональные власти утвердили изменения в ПЗЗ, позволяющие без заключения соглашений строить более высокие дома, преимущественно в спальных районах. Весной и в июне 2022 года краевые и городские власти анализировали возможные изменения документа и обсуждали их с застройщиками. В июне на заседании рабочей группы в сфере градостроительства при краевом заксобрании озвучивалось, что платежа в 4 тыс. руб. за 1 кв. м уже недостаточно, так как стоимость возведения соцобъектов выросла до 6–8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Опрошенные участники рынка сообщили, что пока их не информировали о планах мэрии увеличить размер взноса до 5 тыс. руб. По словам совладельца холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, его организация ни разу не заключала с администрацией соглашения о развитии социнфраструктуры. Собеседник обратил внимание, что в конце апреля в Перми утвердят изменения в Правила землепользования и застройки, согласно которым высотность нового строительства на территории города уменьшится. «В результате утверждения новых ПЗЗ многие участки в Перми станут нерентабельными для строительства, поэтому девелоперы будут вынуждены заключать соглашения с властями, чтобы возводить на них жилье»,— считает бизнесмен. Планы повысить размер «соцплатежа» собеседник назвал «здравой идеей», потому что с момента введения соглашений с застройщиками в 2019 году стоимость строительства и рыночная цена жилья значительно выросли. Андрей Ляшков предлагает варьировать размер платежей в зависимости от удаленности участка от центра Перми. «Например, при повышении высотности застройки на площадках в центре города размер взносов для девелопера может составлять 10–15 тыс. руб. за 1 кв. м, так как квартиры в этой локации стоят значительно дороже, чем в отдаленных районах»,— полагает эксперт.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин выразил сомнение в том, что между городскими властями и застройщиками подписывается большое количество соглашений. Руководитель «Стройпанелькомплекта» считает, что бизнес должен сам принимать решение о строительстве тех или иных инфраструктурных объектов: «Бывают соглашения в рамках застройки территории по КРТ, когда осваиваются большие участки и на них необходимо возвести детский сад, дорогу и прочее. Тогда застройщик осознанно принимает на себя обязательство об обеспечении территории инфраструктурой».

Генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин отметил, что на городском бюджете увеличение размера социальных взносов отразится положительно, но объемы жилищного строительства в Перми могут сократиться. Руководитель «Альфы» подчеркнул, что повышение социальных платежей может привести к удорожанию строящегося жилья. Господин Ширинкин также заметил, что актуализированные ПЗЗ, которые вскоре утвердят, ограничат высотность строительства в городе, и все больше девелоперов начнут обращаться в администрацию за подписанием соглашения. «На мой взгляд, если власти хотят привлечь в бюджет деньги путем подписания соглашений, надо идти не в сторону ограничения высоты застройки, а в сторону уменьшения коэффициента плотности строительства»,— высказался гендиректор ГК «Альфа». По мнению девелопера, это позволит строить высокие дома и улучшит условия проживания людей в новостройках за счет высвобождения земли под благо­устройство.

Евгения Ахмедова