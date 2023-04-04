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Коммерсантъ FM
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Полузащитник «Урала» получил срок

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги «Урал» 27-летний Рай Влут приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В понедельник суд города Харлема признал его виновным в ДТП со смертельным исходом, сообщило издание Telegraaf. Футболист также лишен водительских прав на четыре года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Смертельный инцидент случился в ноябре 2021 года. Влут сел за руль после вечеринки и отправился с приятелем из Амстердама в Роттердам (на тот момент он выступал за нидерландский «Хераклес»). В итоге Влут врезался в другую машину, что привело к гибели четырехлетнего ребенка. Как выяснило следствие, Влут ехал со скоростью 203 км/ч (разрешенная — 130 км/ч) и даже не пытался тормозить. Содержание алкоголя в его крови вдвое превышало допустимый лимит в 0,5 промилле. После случившегося «Хераклес» расторг контракт с Влутом, и он перебрался в Казахстан, где выступал за «Астану». Уже оттуда летом прошлого года Влут перешел в «Урал», за который на данный момент провел 17 матчей и забил 5 мячей.

Пока преждевременно утверждать, что Влут реально будет помещен в исправительное учреждение. Для начала ему надо хотя бы вернуться в Нидерланды. Также у него есть право на апелляцию. В «Урале», в расположении которого сейчас находится футболист (две недели назад он ездил на родину для участия в процессе, но на объявлении приговора не присутствовал), уверяют, что Влут намерен опротестовать вердикт. Также Влут может обратиться с просьбой об отсрочке отбытия наказания. Как заявил изданию Algemeen Dagblad адвокат Влута Эрик Томас, закон это допускает, если осужденный, например, связан контрактом (соглашение с «Уралом» у Влута действует до 31 декабря 2024 года) и потери от его досрочного расторжения будут чрезмерными. «У прокуратуры есть такое право, но она не обязана предоставлять отсрочку»,— отметил адвокат Томас. Александр Петров

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