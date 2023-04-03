Михаил Галустян в связи с получением гражданства Армении пообещал «не сваливать, как некоторые»

Получивший, по данным армянских СМИ, гражданство Армении шоумен Михаил Галустян (у родившегося в Краснодарском крае артиста есть гражданство РФ) не планирует покидать Россию. В комментарии, последовавшем за вчерашним сообщением о гражданстве Армении, господин Галустян не отрицает факт получения гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галустян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Галустян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией»,— прокомментировал шоумен в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена; цитата по «РИА Новости») сообщения о получении им армянского гражданства.

Двойное гражданство разрешено в Армении с 2007 года.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка»,— написал Михаил Галустян.

О получении армянского гражданства он рассказал в беседе с News.am 2 апреля. «Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство»,— заявил он на презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Армении, где, по данным СМИ, он собирается стать резидентом.

После начала военной операции господин Галустян внесен в санкционные списки Украины и Канады.

Мария Федотова