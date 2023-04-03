Владимир Путин наградил Орденом мужества секретаря хакасского реготделения «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин свои указом наградил Орденом мужества заместителя председателя комитета Госдумы РФ Сергея Сокола. В документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что Сергей Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

В 2021 году Сергей Сокол победил на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе 35 в Хакасии, набрав около 29% голосов. Он является секретарем регионального отделения партии. В октябре, как сообщал сайт ЕР, господин Сокол написал заявление о добровольной мобилизации.

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Илья Николаев