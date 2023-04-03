Экс-глава Соликамска вернулся в «Соликамскбумпром»

Бывший глава Соликамского городского округа Алексей Федотов трудоустроился в АО «Соликамскбумпром» на пост советника президента компании. Об этом сообщил телеграм-канал «СлуховойАнализатор». Господин Федотов подтвердил «Ъ-Прикамье» эту информацию. «Сегодня отработал в этой должности первый день»,— уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До 2016 года Алексей Федотов работал в «Соликамскбумпроме» директором по строительству и техперевооружению. В 2016-м покинул компанию, так как был избран главой Соликамского округа. В 2021 году муниципалитет возглавил бывший начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, а господин Федотов стал внештатным советником губернатора региона по развитию социальных объектов северного Прикамья. В январе 2022 года Алексей Федотов трудоустроился в Корпорацию развития Пермского края, заняв должность руководителя проекта строительства ЖК «Любимов» в правобережной части Березников, а в мае прошлого года покинул КРПК.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. Выручка АО за 2021 год составила 17,1 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб.