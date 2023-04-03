В первом квартале 2023 года годовая инфляция опустилась ниже 4%

По итогам первого квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, в мае показатель может перейти к росту и достичь 5–7% к концу года.

«Как мы ожидали в февральском нашем прогнозе, на конец первого квартала инфляция была ниже 4%. Мы считаем, что после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая—июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5–7%»,— сказал Алексей Заботкин журналистам (цитата по ТАСС).

За неделю с 21 по 27 марта инфляция составила 0,05%, сообщали в Росстате. За этот же период годовая инфляция замедлилась до 4,3%. В ЦБ ожидают, что по итогам 2023 года инфляция в России сократится до 5–7%.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Ноль пишем, один в уме».

Олеся Павленко