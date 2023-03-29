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Коммерсантъ FM
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Недельная инфляция в России замедлилась до 0,05%

Инфляция в России с 21 по 27 марта составила 0,05%, следует из подсчетов Росстата. С 14 по 20 марта инфляция, по данным ведомства, составляла 0,1%. С начала года цены увеличились на 1,47%. Годовая инфляция с 21 по 27 марта замедлилась до 4,3%.

В сегменте продовольственных товаров за отчетный период выросли цены, в частности, на яйца (0,8%), сухие смеси для молочного питания (0,5%) и вареные колбасы, сахар-песок и рис (все на 0,4%). Среди плодоовощной продукции самый большой рост цен демонстрировали огурцы (2,4%), помидоры и бананы, которые подорожали на 0,7%

При этом снизились цены на столовую свеклу (0,8%), картофель (0,7%) и белокочанную капусту (0,3%), а также на гречневую крупу (1,1%), куриное мясо (0,4%) и стерилизованное молоко (0,3%).

Среди медикаментов за неделю подорожали на 0,2% поливитамины, аллохол и валидол — на 0,1%. Цены на отечественный анальгин снизились на 0,4%, а на комбинированные анальгетики — на 0,2%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на носки мужские — на 0,5%, майки, футболки мужские — на 0,4%, колготки женские — на 0,3%. Цены на бензин за отчетный период практически не изменились, а цены на дизтопливо снизились на 0,1%.

В сфере услуг Росстат зафиксировал снижение цен на полет в салоне экономкласса (на 3,1%) и рост средней стоимости проживания в гостиницах. Самый значительный рост цен продемонстрировали трехзвездочные гостиницы (0,7%).

Согласно оперативной справке по результатам опроса инФОМ для ЦБ, инфляционные ожидания населения в марте 2023 года опустились до 10,7%, вернувшись практически точно туда, где они были два года назад. Текущие показатели инфляции находятся на графике движения к «таргету» Банка России в 4% годовых и уже в апреле будут значимо ниже этого уровня. Тем не менее риски слишком быстрого восстановления инфляционного давления «в открытой форме» вряд ли стали существенно меньше.

Подробнее — в материале «Все проходит, даже инфляция».

Эрдни Кагалтынов

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