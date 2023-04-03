Ретротехника и фантастическая мощность

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новых автомобилях, представленных американским брендом на ежегодном фестивале в штате Юта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Jeep Фото: Пресс-служба Jeep

Компания Jeep представила семь новых концепт-каров, созданных для ежегодного традиционного «Пасхального сафари» в штате Юта. Любопытны эксперименты с электричеством. Например, инженеры марки взяли Jeep Cherokee (SJ) 1978 года выпуска и превратили его в гибрид. Двухлитровый бензиновый двигатель плюс электромоторы дают в совокупности 380 л.с. То есть можно ездить как бы на ретротехнике, но при этом обладать потенциалом мощности, фантастическим для конца 70-х, и не вредить окружающей среде.

Или концепт Jeep Grand Wagoneer Overland — настоящий дом на колесах. На крыше установлена карбоновая палатка, доступ в которую открывает люк на месте панорамной крыши. В салоне вместо второго и третьего рядов сидений организованы спальные места, размещены кресла-мешки и другое оснащение для комфортного отдыха. При этом мотор, развивающий 510 л. с., позволяет довольно быстро перемещаться в пространстве, причем не только по асфальту.

Собственно, и раньше, эти весенние опыты от Jeep имели для российского пользователя чисто факультативный интерес. Разве что, можно было посмотреть, какие дизайнерские приемы или технические новшества можно будет ждать на серийных моделях американской марки. Сегодня, когда продукция Jeep на нашем рынке официально не представлена, все «Пасхальное сафари» можно рассматривать как руководство для самостоятельного тюнинга самой разной внедорожной техники. Но тут мы и сами можем кого угодно поучить.

Недавно на YouTube мне попался занятный ролик, в котором был представлен проект переделки ГАЗ-69. Сиденья от купе Mercedes-Benz E-класса, крыша по конструкции и силуэту, как у Jeep Wrangler. Но самое главное — мотор — бензиновый V8 объемом 6,4 литра, который ставится на Jeep Grand Cherokee SRT8. Когда машина дрифтовала на снегу, по звуку можно было подумать, что это бомбардировщик Второй мировой разворачивается на полосе перед взлетом.

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