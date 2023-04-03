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Коммерсантъ FM
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Финский UPM завершил продажу бизнеса в России

Финский холдинг UPM сообщил, что продал все свои российские предприятия, в том числе Чудовский фанерный комбинат, компании Gungnir Wooden Products Trading. Стороны договорились не раскрывать подробности сделки, уточняется в пресс-релизе.

UPM занимается производством бумаги, волокна, биотоплива. Она объявила о прекращении поставок в Россию в марте 2022 года. В том же месяце компания остановила работу Чудовского фанерного комбината в Новгородской области, а также приостановила закупку древесины из России.

После ввода российских войск на Украину о приостановке работы в Россииобъявили крупные поставщики мелованной бумаги: финско-шведская компания Stora Enso, финская UPM, Sappi, польско-шведская Arctic Paper. Собеседники «Ъ» на рынке полиграфии говорили, что это грозит обострением дефицита мелованной бумаги в России. Минпромторг уверял, что небеленая офисная бумага, выпущенная российскими производителями, может быть полезна для глаз человека, в отличие от беленой.

Лаура Кеффер

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