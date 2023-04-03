Доля прибыльных компаний сократилась за год в Сибири

По итогам 2022 года в Сибирском федеральном округе (СФО) сократилось количество прибыльных организаций – с 74,3% до 73%, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольшие снижение доли прибыльных предприятий по сравнению с 2021 годом в СФО отмечено в Иркутской области. Если ранее в регионе их доля составляла 79,1%, то в 2022 году - 74,8%. В Кузбассе доля прибыльных предприятий составила в 2022 году 72,2%, годом ранее - 75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также числе регионов, где за год доля прибыльных организаций сократилась – Красноярский край (с 75,4 в 2021 году до 73,5% в 2022 году), Алтайский край (с 75% до 72,2%), Новосибирская область (с 76,3% до 75,6%).

Максимальная доля прибыльных организаций среди регионов СФО отмечена в Республике Алтай – 79,7% (в 2021 году – 78,1%). Рост доли прибыльных организаций отмечен также в Туве (с 61% до 72,9% в 2022 году), в Омской области (с 72,2% до 76%).

В целом по итогам 2022 года в стране около 74% российских крупных и средних предприятий оказались прибыльными, хотя общий финансовый результат корпоративного сектора сократился впервые после пандемийного кризиса, сообщили в FinExpertiza. По данным аналитиков, прибыльные компании ухудшили свой финансовый результат на 3,6%, до 31,3 трлн руб., а убыточные предприятия нарастили потери на 90,7%, до 5,4 трлн руб. «Основную часть денег сгенерировали обрабатывающие производства – 29%, добыча полезных ископаемых – 21%, а также торговля – 19%. Большую часть убытков сконцентрировала на себе сфера финансов – 18%. Кроме того, 15% убытков пришлось на обрабатывающую промышленность, 14% – на добычу. Однако это не помешало последним двум отраслям стать абсолютными лидерами по прибыли и обеспечить половину заработков всего российского бизнеса», – говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Сергей Балин, Анна Егорова