РБК: к ГТЛК подали иски на 3 млрд рублей из-за выплат по еврооблигациям

Управляющая компания (УК) «Первая» подала иск против Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в Арбитражный суд Москвы. УК требует взыскать в ГТЛК 3,15 млрд руб. из-за выплат по еврооблигациям, держателями которых являются клиенты УК. Карточка дела есть в картотеке арбитражных дел, внимание на нее обратил РБК.

Как пояснил директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский в разговоре с РБК, поводом для подачи иска стало уклонение ГТЛК от выпуска в России замещающих облигаций взамен тех, которые были заблокированы из-за санкций. В ГТЛК отказались комментировать РБК иск.

Иск зарегистрировали 30 декабря 2022 года. Изначально предварительное заседание было назначено на 31 марта этого года, но его перенесли на 28 апреля.

Весной прошлого года из-за санкций российские компании столкнулись с трудностями с выплатами по евробондам. При этом компании обязаны исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами. Для этого они должны выпустить замещающие облигации в российской юрисдикции или делать выплаты в рублях на специальные счета.

Ранее из-за невыплат по евробондам иски против ГТЛК подали держатели бондов, которые находятся в УК «Росгосстрах Жизнь» и НС Банк. УК требуют взыскать по 6,4 млн руб. и 18 млн руб. соответственно. Еще один коллективный иск готовит группа частных инвесторов. По оценке РБК, с апреля 2022 по март 2023-го ГТЛК должен выплатить около $180 млн держателям евробондов.

О выпуске замещающих облигаций — в материале «Ъ» «Один в поле валютных облигаций».

Олеся Павленко