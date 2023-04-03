Сбербанк выставил на продажу девять офисов в Черноземье

Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) продолжил кампанию по продаже невостребованных и закрывшихся отделений. С начала 2023 года на специализированной площадке банка по продаже активов «Портал DA» были опубликованы предложения по девяти операционным офисам в Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Их общая стоимость составляет порядка 75 млн руб.

В Белгородской области продаются здания Сбербанка в селах Горки Красненского района (54 кв. м, 872 тыс. руб.) и Беленихино Прохоровского района (66 кв. м., 1,2 млн руб.).

Также продается основной офис Сбербанка в городе Алексеевка (1,4 тыс. кв. м, 39 млн руб.), однако здание с земельным участком в 1,2 тыс. кв. м предложено покупателям с условием обратной аренды 307 кв. м.

В Тамбовской области продаются офисы в Кирсанове (38 кв. м, 740 тыс. руб.) и в Тамбове на улице Московской, 53 (58 кв. м, 4,3 млн руб.),

В Воронежской области выставлены отделения в райцентре Новая Усмань (75 кв. м, 2,9 млн руб.), в Воронеже на улице Кольцовской, 52 (89 кв. м, 10,7 млн руб.), на улице Чебышева, 22 (226 кв. м, 9,6 млн руб.),

В Курской области продается отделение в райцентре Мантурово (297 кв. м, 4,5 млн руб.).

В 2022 году Сбербанк распродавал офисы в Черноземье более активно. На тот момент на торги были выставлены порядка 30 объектов недвижимости общей стоимостью около 600 млн руб., в том числе здание головного отделения в Тамбове.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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