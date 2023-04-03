Иностранный кредит потребовал московского ареста

Как стало известно “Ъ”, в Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты гражданина Великобритании и Казахстана Фуада Гусейнли. Он вместе со своим предполагаемым сообщником Азером Гусейновым обвиняется в присвоении свыше $215 млн из средств Международного банка Азербайджана (МБА). Уголовное преследование фигурантов организовано по материалам, присланным в Россию азербайджанскими правоохранительными органами. Обвиняемый и его адвокаты не согласились с решением суда первой инстанции, который по настоянию следствия перевел господина Гусейнли из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Мосгорсуд оставил в силе постановление Мещанского суда Москвы, в котором говорилось, что незадолго до передачи материалов уголовного дела в суд британец неоднократно нарушал запреты, установленные для него при избрании прежней меры пресечения.

Уголовное дело, фигурантами которого стали гражданин Великобритании Фуад Гусейнли и уроженец Азербайджана, ныне гражданин России Азер Гусейнов, а также другие «не установленные следствием лица», было возбуждено следственным департаментом (СД) МВД РФ 1 июля 2022 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Оба были задержаны в Москве. 2 июля под стражу был помещен Азер Гусейнов, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Его предполагаемого сообщника Фуада Гусейнли задержали 25 августа. Обоим инкриминировали присвоение средств Международного банка Азербайджана. 24 ноября 2022 года уголовное дело в отношении Фуада Гусейнли и Азера Гусейнова было выделено в отдельное производство из материалов, касающихся их возможных, но неустановленных сообщников.

МБА начал свою деятельность 10 января 1992 года как акционерный банк. Головной офис кредитного учреждения расположен в Баку. В настоящее время является одним из ведущих банков в регионе Южного Кавказа по размеру активов, клиентской базы и международного операционного портфеля.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в 2013 году получили от банка по подложным документам кредит на $4 млн. Два года спустя, говорится в материалах расследования, не погасив первый заем, подследственные получили еще один, но уже в размере $211 млн. Средства, полученные от кредитного учреждения, по данным следствия, предполагаемыми сообщниками возвращены не были. В результате в окончательной редакции обоим было предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного присвоения средств, а МБА был признан потерпевшей стороной по уголовному делу.

Следует отметить, что имена обоих фигурантов и ранее мелькали в разного рода историях, связанных с коммерцией и предпринимательством. В частности, в конце февраля 2010 года совместно с неким Эльдаром Курбановым они учредили ООО «Кировская лесная компания», занимавшееся торговлей лесо- и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Фирма была ликвидирована в сентябре 2015 года. Кроме того, Фуад Гусейнли фигурировал в материалах расследования, связанного с приобретением МБА в Казахстане нефтяного месторождения через одну из люксембургских компаний. Азербайджанские правоохранители тогда заподозрили, что в ходе сделки имели место отмывание средств и признаки растраты. Бывший предправления МБА Джаганхир Гаджиев в итоге на родине получил длительный срок. Процесс по делу, связанному с покупкой, прошел и в Казахстане. В списке учредителей участвовавшей в сделке казахстанской фирмы помимо господина Гаджиева фигурировал и Фуад Гусейнли.

Что касается Азера Гусейнова, то еще 26 февраля 2021 года он был объявлен на родине в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. В Азербайджане ему инкриминируют растрату (ст. 193-1.3.1) и легализацию денежных средств либо иного имущества, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК этой страны). Установив, что господин Гусейнов находится на территории России и получил ее гражданство, власти Азербайджана направили в РФ материалы для его уголовного преследования. Позже материалы в отношении Азера Гусейнова были объединены в одно производство с уголовным делом господина Гусейнли.

Азер Гусейнов после задержания по ходатайству СД МВД решением Мещанского суда столицы был помещен в СИЗО. Его же подельнику Гусейнли суд позже, в конце августа прошлого года, избрал более мягкую меру пресечения, ограничившись домашним арестом. При этом ему были разрешены даже ежедневные полуторачасовые прогулки. Однако 23 сентября, как свидетельствуют материалы дела, в установленном для обвиняемого режиме содержания произошел сбой. Следователь разрешил предпринимателю посетить врача и вернуться домой в 14:00. Однако дома обвиняемый появился только в 19:54. Аналогичное нарушение господин Гусейнли допустил и 27 сентября, причем, где он находился на этот раз, было неизвестно. В результате следствие уже в этом году, после истечения срока прежней меры пресечения, обратилось в Мещанский суд с ходатайством об изменении иностранцу меры пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. В своем прошении следователь указала, что Гусейнли обвиняется в совершении тяжких преступлений, нарушал условия ранее избранной меры пресечения и при таких обстоятельствах есть основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. При этом следователь подчеркнула, что фигурант является иностранным гражданином и располагает достаточными средствами, чтобы покинуть Россию.

Защита возражала, настаивая, что следствие допускает волокиту, а представленные им в суд документы «обладают признаками недопустимости и недостоверности, их содержание противоречит фактическим обстоятельствам дела и установленному порядку осуществления контроля за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста».

Однако Мещанский суд принял сторону следствия и арестовал британского подданного. Обвиняемый и его адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде. Тем временем расследование 30-томного уголовного дела было завершено, 220-страничное обвинительное заключение утверждено заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, а материалы уже поступили в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. С учетом этих обстоятельств, а также приведенных следствием доводов в пользу ареста господина Гусейнли Мосгорсуд пришел к выводу, что «ранее установленные гарантии явки Гусейнли, установленные запреты и иные аспекты его надлежащего поведения не могут быть исполнены в полном объеме», и оставил его под стражей.

Юрий Сенаторов