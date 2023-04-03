850 миллиардов рублей составляет номинальная стоимость облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированных к размещению во втором квартале 2023 года, сообщил в пятницу Минфин. Ориентировочный объем выпуска ОФЗ со сроком погашения до пяти лет составляет 50 млрд руб., от пяти до десяти лет — 400 млрд руб., свыше десяти лет — 400 млрд руб. В первом квартале Минфин разместил гособлигации на сумму 738 млрд руб. по номиналу при плане 800 млрд руб. После перерыва, вызванного началом военной операции и санкциями, Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований в сентябре 2022 года. Только за четвертый квартал для закрытия дефицита бюджета было размещено ОФЗ на 3 трлн руб.